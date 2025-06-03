В Крыму сообщили о повышенной активности противника в Черном море

Крючков сообщил о высокой вражеской активности у берегов Крыма и в Черном море

Высокая вражеская активность фиксируется у берегов Крыма и в Черном море. Об этом в Telegram-канале пишет советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много ложи», — сообщил Крючков.

Он также призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.

До этого на Крымском мосту на время приостановили движение транспорта.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась подорвать опоры Крымского моста.

При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.