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Автомобили
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Звезда Comedy Women похвасталась мини-топом в Mercedes и попала на видео

Надежда Сысоева показала глубокое декольте в Mercedes
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Пресс-служба шоу «УТРО.ТНТ»

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала глубокое декольте в Mercedes. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как Надежда в мини-топе, кожаной куртке и черных штанах садится в автомобиль. Кроме того, она надевает очки, поправляет волосы и позирует для фотографий.

До этого сообщалось, что звезда Comedy Woman сфотографировалась на фоне Jaguar E-Type. На опубликованной в сети фотографии видно, что комикесса стоит в белой майке и короткой джинсовой юбке на фоне ретроавтомобиля Jaguar E-Type.

Кроме того, блогер, актриса и певица Кросс сняла на видео, как проиграла таксисту деньги.

«Давайте сыграем в цуефа, если я выигрываю, то вы меня везете бесплатно, если вы выигрываете, то я оплачиваю поездку по двойному тарифу», — сказала блогерша водителю.

Далее на кадрах видно, как таксист соглашается сыграть в игру, в которую выигрывает.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем.

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