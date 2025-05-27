Клава Кока позировала в мокрой майке на фоне Chevrolet и попала на фото

Певица Клава Кока устроила фотосессию на фоне Chevrolet. Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы арестованы», — написала исполнительница под фотографией.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Клава Кока стоит в мокрой майке, короткой юбке и в черных колготках в сетку на фоне синего автомобиля Chevrolet.

До этого сообщалось, что звезда Comedy Women Надежда Сысоева сфотографировалась на фоне Jaguar E-Type. На фотографии видно, что комикесса стоит в белой майке и короткой джинсовой юбке на фоне ретроавтомобиля Jaguar E-Type.

Кроме того, актриса Волкова рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем.

«Я считаю, чтобы было не скучно и не грустно за рулем, надо всегда с собой брать друзей. А если друзья не могут с тобой поехать, бери с собой вымышленного друга. У меня Беня. Да, он ездит со мной как пассажир, я с ним разговариваю, общаюсь, ну мало ли что», — сообщила актриса.

Ранее звезда Comedy Women показала голые ноги на фоне ретроавтомобиля.