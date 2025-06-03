Украинец, который может быть причастен к атаке БПЛА на аэродромы, уехал в Казахстан

Mash: украинец Тимофеев, который может быть причастен к атаке БПЛА, уехал из РФ

Украинец Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов, уехал вместе с супругой в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, супруги уехали за четыре дня до случившегося, а границу пересекли на автомобиле 28 мая. В своем Telegram-канале Екатерина Тимофеев сообщила, что они с мужем направляются в Астану вместе со своими животными.

До этого сообщалось, что в прошлом году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он купил несколько автомобилей, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также сообщается, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

До этого следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам.

Ранее стало известно, где купили фуру, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск.