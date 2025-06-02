Следователи допросили водителей фур, из которых запускали дроны во время массовой атаки

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«55-летний житель Челябинска Александр З. рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артем. Некоторое время назад ему пришел заказ от предпринимателя из Мурманской области, который сообщил, что нужно организовать доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области», — говорится в сообщении.

По информации канала, Александр загрузил товар и уехал. По словам водителя, во время пути неизвестный связывался с ним по телефону и давал указания об остановках. Последней просьбой было прекратить движение возле заправки, расположенной рядом с военным аэродромом в Мурманской области, откуда и были запущены дроны. Аналогичную ситуацию рассказал второй водитель, который припарковался возле кафе в Усолье-Сибирском, когда из машины вылетели дроны.

Также сообщается, что подобные истории рассказали и другие водители большегрузов, из которых дроны запустили в Рязанской и Ивановской областях. Один из мужчин сообщил, что автомобиль также принадлежал тому же Артему. По данным канала, следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители ищут владельца фур Артема, который может быть уроженцем Украины.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры.