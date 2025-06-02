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Следователи допросили водителей фур, из которых запускали дроны во время массовой атаки

Baza: следователи допросили водителей фур, из которых запускали дроны
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Telegram-канал »#кобзевнасвязи»

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«55-летний житель Челябинска Александр З. рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артем. Некоторое время назад ему пришел заказ от предпринимателя из Мурманской области, который сообщил, что нужно организовать доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области», — говорится в сообщении.

По информации канала, Александр загрузил товар и уехал. По словам водителя, во время пути неизвестный связывался с ним по телефону и давал указания об остановках. Последней просьбой было прекратить движение возле заправки, расположенной рядом с военным аэродромом в Мурманской области, откуда и были запущены дроны. Аналогичную ситуацию рассказал второй водитель, который припарковался возле кафе в Усолье-Сибирском, когда из машины вылетели дроны.

Также сообщается, что подобные истории рассказали и другие водители большегрузов, из которых дроны запустили в Рязанской и Ивановской областях. Один из мужчин сообщил, что автомобиль также принадлежал тому же Артему. По данным канала, следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители ищут владельца фур Артема, который может быть уроженцем Украины.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры.

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