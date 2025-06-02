Стало известно, где купили фуру, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск

Mash: фуру с украинскими дронами, которая взорвалась на трассе, купили на Урале

Одну из фур с украинскими дронами, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск, купили три месяца назад в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Грузовик приобрели в начале марта — сначала он был зарегистрирован в Екатеринбурге, потом в Арамиле. Через пару дней после покупки его перевезли в Челябинскую область», — говорится в сообщении.

По информации канала, именно этот большегруз взорвался в Амурской области недалеко от села Серышево.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который связан со складом на Свердловском тракте, где могли находиться беспилотники. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Также сообщается, что данный склад находится в аренде уже полгода.

До этого следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам. Выяснилось, что владельцем большегрузов является мужчина по имени Артем, который может быть уроженцем Украины.

Ранее дальнобойщик рассказал, как водители закидывали камнями беспилотники.