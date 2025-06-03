В Нижнем Новгороде верблюд игнорировал ПДД, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как верблюд гулял по проезжей части

В Нижнем Новгороде верблюд ходил по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

«В Нижегородской области такая теплая погода, что по трассам начали бегать верблюды», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как верблюд идет по проезжей части в месте, необорудованном для пешеходов. Кроме того, как только автомобиль ускоряется, животное начинает бежать.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах часть многоэтажного дома обрушилась на припаркованные автомобили. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как обломки падают на припаркованные возле дома автомобили.

По информации канала, женщина, которая шла возле здания в момент обрушения, услышала громкий звук и успела скрыться.

Кроме того, в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На кадрах видно, что, помимо водителя, удары также наносила женщина.

Ранее в Москве грузовик опрокинулся от удара большегруза, и это попало на видео.