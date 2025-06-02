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В Ленобласти водитель жестоко избил таксиста, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как водитель Chevrolet жестоко избил таксиста
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Кадр из видео/Telegram-канал «78»

В Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«При патрулировании Кудрово полиция остановила автомобиль, кадры с которым накануне появлялись в соцсетях. На видео водитель Chevrolet набросился на таксиста с кулаками и ногами — мужчины не поделили дорогу», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что помимо водителя удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили в салоне боевую гранату, после чего – вызвали саперов.

По словам водителя, гранату он нашел в квартире знакомого, решил забрать себе, положил в бардачок и забыл. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина управлял транспортом без прав. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет канал.

Ранее во Владивостоке скорая не могла добраться до пациента из-за плохой дороги.

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