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Автомобили
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В Чебоксарах на видео попало, как часть дома упала на автомобили

В Чебоксарах часть 17-этажного дома обрушилась на автомобили

В Чебоксарах часть многоэтажного дома обрушилась на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сегодня в городе дул сильный ветер. Дом №31 в Восточном поселке города не выдержал непогоды — с последнего этажа посыпались части кирпичной кладки парапета. В это время под окнами дома шла женщина», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как обломки падают на припаркованные возле дома автомобили.

По информации канала, женщина, которая шла возле здания в момент обрушения, услышала громкий звук и успела скрыться.

До этого в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На кадрах видно, что, помимо водителя, удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.

Также сообщается, что правоохранители остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста.

Ранее на Кубани на видео попало, как автомобиль приземлился на забор после ДТП.

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