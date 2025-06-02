В Чебоксарах на видео попало, как часть дома упала на автомобили

В Чебоксарах часть многоэтажного дома обрушилась на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Сегодня в городе дул сильный ветер. Дом №31 в Восточном поселке города не выдержал непогоды — с последнего этажа посыпались части кирпичной кладки парапета. В это время под окнами дома шла женщина», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как обломки падают на припаркованные возле дома автомобили.
По информации канала, женщина, которая шла возле здания в момент обрушения, услышала громкий звук и успела скрыться.
До этого в Ленинградской области в городе Кудрово водитель Chevrolet избил таксиста в ходе дорожного конфликта. На кадрах видно, что, помимо водителя, удары также наносила женщина. По информации канала, инцидент произошел 24 мая, с того времени иномарка находилась в розыске.
Также сообщается, что правоохранители остановили Chevrolet, за рулем которого был 35-летний водитель, избивший ранее таксиста.
Ранее на Кубани на видео попало, как автомобиль приземлился на забор после ДТП.