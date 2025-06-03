В Москве грузовик опрокинулся от удара большегруза, и это попало на видео

В Москве столкнулись два большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пересечение улицы Рябиновой и проспекта Генерала Дорохова. Опрокинули миксер», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз поворачивает на проезжей части, в этот момент в него врезается грузовик. От удара последний транспорт боком падает на дорогу.

До этого сообщалось, что на трассе в Иркутской области перевернулся автовоз. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на проезжей части стоит не менее пяти искореженных машин, которые перевозились в полуприцепе автовоза. В результате ДТП они получили сильные механические повреждения. У одной из машин смята боковина, еще две остались на платформе автовоза.

Кроме того, на видео попал грузовик, который отбросил на отбойник МКАД в Москве легковую машину, перестроившуюся в правый ряд.

Ранее крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве.