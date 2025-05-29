В России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом

«Автодом» перечислил 5 причин увеличения спроса на авто с пробегом в России

В апреле россияне приобрели 509,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 13,7% превышает уровень марта. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Андрея Гришакова.

«Увеличение спроса на автомобили с пробегом обусловлено несколькими факторами: сезон, достаточно стабильные экономические параметры и увеличение дисконтирования со стороны продавцов. Однозначно рынок автомобилей с пробегом будет показывать положительную динамику. Глобально, факторы, которые существенно могут повлиять на спрос, это ключевая ставка и изменение курсов валют», - сказал Гришаков.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины.