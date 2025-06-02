На Крымском мосту движение возобновили после приостановки

Проезд по Крымскому мосту возобновили через 14 минут после приостановки движения. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о перекрытии опубликовали в 11:54 мск. В 12:08 появилось следующее — о возобновлении движения авто.

«‎Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в посте.

26 мая сообщалось о том, что очередь из машин на переправе рассосалась спустя 14 часов. Как писал канал оперативной обстановки, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром 25 мая. В 10:00 в очереди стояли 64 транспортных средства, в последующие часы их количество росло. К 19:00 доступа на мост ждали 317 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около 60 минут. Кроме того, с затруднениями столкнулись те, кто ехал со стороны Керчи: там пробка образовалась в 13:00, а к 16:00 в ней скопилось 230 машин. Вскоре ситуация начала улучшаться — к 19:00 очередь со стороны Керчи рассосалась, а со стороны Тамани она сохранялась до полуночи.

В середине мая Росавтодор сообщил, что за семь лет трафик Крымского моста в обоих направлениях составил 29,5 млн автомобилей. А за первые сутки после запуска переправы 16 мая 2018 года по нему проехало более 10 тыс. транспортных средств.

Ранее на Украине начали вновь угрожать взорвать Крымский мост.