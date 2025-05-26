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Очередь на Крымский мост рассосалась спустя 14 часов

У Крымского моста рассосались пробки со стороны Тамани и Керчи
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на Крымский мост устранена спустя 14 часов. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались накануне утром. В 10:00 в очереди стояли 64 транспортных средства, в последующие часы их количество росло. К 19:00 доступа на мост ждали 317 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около 60 минут. Кроме того, с затруднениями столкнулись те, кто ехал со стороны Керчи: там пробка образовалась в 13:00, а к 16:00 в ней скопилось 230 машин. Вскоре ситуация начала улучшаться — к 19:00 очередь со стороны Керчи рассосалась, а со стороны Тамани она сохранялась до полуночи.

В середине мая Росавтодор сообщил, что за семь лет трафик Крымского моста в обоих направлениях составил 29,5 млн автомобилей. А за первые сутки после запуска переправы, 16 мая 2018 года, по нему проехало более 10 тыс. транспортных средств.

Ранее на Украине начали вновь угрожать взорвать Крымский мост.

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