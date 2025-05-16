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По Крымскому мосту проехали 30 млн человек за семь лет

Росавтодор: почти 30 млн человек проехали по Крымскому мосту за семь лет
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Константин Михальчевский/РИА Новости

За семь лет трафик Крымского моста составил 29,5 млн автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавтодор.

«Семь лет назад, 16 мая 2018 года, было запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. За первые сутки по нему проехало более 10 тыс. транспортных средств, а всего к настоящему моменту трафик в оба направления составил 29,5 млн автомобилей», — отметили в Федеральном дорожном агентстве.

Также Росавтодор напомнил, что работы по строительству моста длились 27 месяцев, в один из периодов на объекте работали свыше 15 тыс. инженеров и рабочих.

До этого сообщалось, что в первый день мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 машин, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 автомобилей. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

По информации министерства, количество автомобилей, которые следовали в Крым 1 мая, было в 2,5 раза больше, чем в этот же день в прошлом году. По данным министерства, очередь случилась в связи с пиковым увеличением количества машин, прибывших к мосту в районе 5 утра.

Ранее стало известно, что россияне массово поехали в Крым на майские праздники.

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