В Совфеде отказались поддержать введение запрета на прямые продажи автомобилей

Глава Комитета Совета Федерации РФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко прокомментировал порталу «СенатИнформ» инициативу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) ввести запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей.

Тимченко не согласен с этими предложениями, считая, что никакого ущемления интересов дилеров нет, а их услуги делают автомобиль дороже. При этом никакой ответственности эти посредники не несут.

«Если даже не поломка, а сразу выясняется, что машина неисправна, то дилер покупателю не поможет и нужно будет обращаться к поставщику. Так что посредникам нужно думать не о том, как выбить для себя квоты, а о качестве своих услуг», — сказал Тимченко.

О том, что РоАД предложила Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) запретить дилерам и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин, стало известно 2 июня.

В РоАД отметили, что прямые продажи могут ущемить интересы автомобильных дилеров. К примеру, это может привести к поставкам неликвида, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

В организации также пояснили, что при прямых продажах право собственности на машину переходит непосредственно от производителя к конечному покупателю.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели автомобили Solaris.