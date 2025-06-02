На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

В России сильно подешевели автомобили Solaris

В России автомобили Solaris подешевели на 90—281 тысячу рублей
close
Solaris

С 1 июня в России подешевели автомобили Solaris, сообщает портал «Автоновости дня». Машины подешевели на 90—281 тыс. рублей.

В частности, на 90 тыс. рублей упал в цене седан Solaris HS с механической коробкой передач (МКП) и 100-сильным мотором. Цена машины в комплектации Active Plus снизилась до 1,93 млн рублей.

Кроссовер Solaris HC с МКП в комплектации Family подешевел на 114 тыс. рублей, до 2,8 млн рублей.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX в базовой комплектации Comfort подешевел на 221 тыс. рублей, до 1,96 млн рублей, а в Luxe AV — на 281 тыс. рублей, до 1,98 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами