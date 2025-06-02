В России сильно подешевели автомобили Solaris

В России автомобили Solaris подешевели на 90—281 тысячу рублей

С 1 июня в России подешевели автомобили Solaris, сообщает портал «Автоновости дня». Машины подешевели на 90—281 тыс. рублей.

В частности, на 90 тыс. рублей упал в цене седан Solaris HS с механической коробкой передач (МКП) и 100-сильным мотором. Цена машины в комплектации Active Plus снизилась до 1,93 млн рублей.

Кроссовер Solaris HC с МКП в комплектации Family подешевел на 114 тыс. рублей, до 2,8 млн рублей.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX в базовой комплектации Comfort подешевел на 221 тыс. рублей, до 1,96 млн рублей, а в Luxe AV — на 281 тыс. рублей, до 1,98 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.