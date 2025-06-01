На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько подорожали кроссоверы с пробегом за 10 лет

«Автостат»: популярные кроссоверы с пробегом за 10 лет выросли в цене в 3,3 раза
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Цены на популярные в России кроссоверы возрастом 5 лет за последние 10 лет выросли в среднем в 3,3 раза. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Сделал анализ средних цен на популярные кроссоверы возрастом 5 лет по объявлениям на трех ведущих классифайдах. Вывод такой: За последние 10 лет цены выросли в среднем в 3,3 раза. Из исследуемых пяти марок (в каждой по 2 модели) наибольший рост цен на Hyundai (3,7) и на Volkswagen (3,5-3,9). А наименьший на Nissan (2,8-2,9)», - заявил Целиков.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее были названы 10 самых самых дешевых автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами