Стало известно, насколько подорожали кроссоверы с пробегом за 10 лет

«Автостат»: популярные кроссоверы с пробегом за 10 лет выросли в цене в 3,3 раза

Цены на популярные в России кроссоверы возрастом 5 лет за последние 10 лет выросли в среднем в 3,3 раза. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Сделал анализ средних цен на популярные кроссоверы возрастом 5 лет по объявлениям на трех ведущих классифайдах. Вывод такой: За последние 10 лет цены выросли в среднем в 3,3 раза. Из исследуемых пяти марок (в каждой по 2 модели) наибольший рост цен на Hyundai (3,7) и на Volkswagen (3,5-3,9). А наименьший на Nissan (2,8-2,9)», - заявил Целиков.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее были названы 10 самых самых дешевых автомобилей в России.