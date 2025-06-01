Названы 10 самых самых дешевых автомобилей в России

В России самым дешевым новым автомобилем в июне 2025 года стала Lada Granta, сообщает портал «Автоновости дня». Стартовая цена — 750 тыс. рублей. Машина будет с 1,6-литровым 90-сильным двигателем.

Тем, кто ищет самый дешевый новый внедорожник, предлагается классическая трехдверная Lada Niva Legend. Ее рекомендованная розничная стоимость стартует с отметки 1 млн рублей. Это будет машина с 83-сильным мотором объемом 1,7 л.

За 1,3 млн рублей можно купить Lada Niva Travel с 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 л.

Четвертое место в рейтинге у седана BAIC U5 Plus, который сейчас можно купить минимум за 1,39 млн рублей. Столько стоит автомобиль, оснащенный 105-сильным атмосферным двигателем. Далее следует Lada Vesta со 106-сильным мотором. Цены — от 1,45 млн рублей.

В топ-10 самых дешевых авто на рынке РФ также входят Livan X3 Pro (от 1,47 млн рублей), Changan Alsvin (1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей), JAC JS3 (от 1,55 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей).

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее импорт корейских машин в РФ подскочил на 84%.