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Автомобили
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При обрушении моста в Брянской области пострадал водитель грузовика с мясом

РИА Новости: при обрушении моста под Брянском пострадал водитель «Мираторга»
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

При обрушении моста в Брянской области пострадал водитель грузовика с продукцией одного из крупнейших производителей мяса «Мираторг», передает РИА Новости.

В компании рассказали, что сейчас мужчине помогают врачи. Продукцию доставляют на площадки компании в объезд.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи рухнул мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. SHOT написал, что мост обрушился за пару секунд до прохождения под ним ж/д состава. Тот протаранил уже рухнувшую конструкцию переправы. Дорожное полотно упало на рельсы под углом вместе с фурой, проезжавшей по мосту. Удар пришелся на кабину машиниста, который, как и его помощник, не выжил.

По последним данным, при крушении пострадали около 30 человек, еще семеро получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. После ЧП участок дороги А-240 перекрыли для машин.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.

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