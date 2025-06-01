В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Минздрав: после ЧП с мостом в Брянской области госпитализированы 17 человек

В Брянской области после обрушения моста госпитализировали 17 человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Минздрав.

В ведомстве отметили, что двое из тех, кого доставили в медорганизации, находятся в тяжелом состоянии.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи рухнул мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. После ЧП участок дороги А-240 перекрыли для машин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших доставляют в больницы экстренные бригады скорой помощи. По его словам, по решению медиков власти готовы при необходимости организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.