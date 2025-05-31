Названы пять автомобилей, которые россияне везут из Японии

В январе — апреле 2025 года импорт японских автомобилей в Россию составил 54,5 тыс. «легковушек», что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

«Почти 99% (53,9 тыс. шт.) ввезенных из Японии автомобилей имеют возраст старше 3 лет. То есть они проходят таможню как подержанные. И лишь чуть больше 1% (659 шт.) в возрасте до 3 лет, то есть «таможатся» как новые», — говорится в публикации.

В пятерку самых востребованных моделей вошли Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn и Honda Vezel.

Среди марок наиболее популярны стали Toyota, Honda, Suzuki, Subaru и Nissan.

Целиков добавил, что на японские бренды приходится 92% импорта из Японии, а остальное — это немецкие марки.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее импорт корейских машин в РФ подскочил на 84%.