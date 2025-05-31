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Автомобили
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Импорт корейских машин в РФ подскочил на 84%

«Автостат»: импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос на 84%
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Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM

С января по апрель 2025 года в Россию привезли 22,8 тыс. автомобилей с пробегом из Южной Кореи, что на 84% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Топ-5 марок: Kia — 6092 шт., BMW — 4503 шт., Hyundai — 3180 шт., Mercedes-Benz — 2579 шт., Audi — 1623 шт.», — говорится в публикации.

При этом эксперт отметил, что не все из импортированных авто были собраны в Южной Корее — на рынке также оказались машины немецкой и японской сборки.

Самыми популярными моделями оказались Hyundai Palisade (1,4 тыс. шт.), Kia K5 (1,2 тыс. шт.) и Kia Carnival (1,17 тыс. шт.).

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее в России Geely запатентовала «музыкальное» кресло водителя.

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