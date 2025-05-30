Раскрыт скрытый смысл жеста Путина, предоставившего Aurus вдове Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин продемонстрировал жест заботы, предоставив личный Aurus Акиэ Абэ, вдове премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Это, конечно, такой жест заботы, жест, который демонстрирует прекрасное, теплое отношение к человеку. То есть можно интерпретировать это так, что Акиэ предоставили самый защищенный в стране автомобиль. Поэтому это, безусловно, говорит об очень теплом к ней отношении», — рассказала она.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он подчеркнул, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Также президент предоставил вдове Абэ свой Aurus, чтобы та после встречи в Кремле успела на «Конька-горбунка» в Большом театре.

Ранее вдова Абэ указала на построение доверительных отношений между Японией и Россией.