На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Раскрыт скрытый смысл жеста Путина, предоставившего Aurus вдове Синдзо Абэ

В предоставлении личного Aurus Путина вдове Синдзо Абэ нашли скрытый смысл
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продемонстрировал жест заботы, предоставив личный Aurus Акиэ Абэ, вдове премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Это, конечно, такой жест заботы, жест, который демонстрирует прекрасное, теплое отношение к человеку. То есть можно интерпретировать это так, что Акиэ предоставили самый защищенный в стране автомобиль. Поэтому это, безусловно, говорит об очень теплом к ней отношении», — рассказала она.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он подчеркнул, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Также президент предоставил вдове Абэ свой Aurus, чтобы та после встречи в Кремле успела на «Конька-горбунка» в Большом театре.

Ранее вдова Абэ указала на построение доверительных отношений между Японией и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами