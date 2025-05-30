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Вдова Абэ указала на построение доверительных отношений между Японией и Россией

Акиэ Абэ: доверие, построенное Абэ и Путиным, не должно пропасть даром
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Доверительные отношения, которые построили бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин, не должны пропасть даром. Об этом в соцсети X написала вдова японского политика Акиэ Абэ.

«Существуют разные мнения, но я не хочу, чтобы доверительные отношения, которые мой муж построил с президентом Путиным во время 27 встреч, пропали даром», — написала она.

До этого японское агентство Kyodo писало, что встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ Акиэ может быть «сигналом улучшения отношений» двух стран.

По мнению профессора Университета Хоккайдо, специалиста по России Мититаки Хаттори, в Токио заранее знали о планируемой поездке Акиэ, но не оказывали в этом активной поддержки.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он подчеркнул, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus.

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