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Стали известны новые детали жесткого ДТП с детьми в Подмосковье

Baza: у водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе М-12, не было прав
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Прокуратура Московской области

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил детей и попал в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, не имел водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водитель «мерседеса» Азат около года назад был лишен прав. Кроме того, в крови мужчины нашли следы наркотических веществ. Следователи также выяснили, что Азат не имел права перевозить детей», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время водитель арестован. По данным источников, на водителя автомобиля Lada Largus, который остановился на трассе, чтобы подкачать колесо, сотрудники правоохранительных органов планируют возбудить уголовное дело за нарушение ПДД.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. Позже в МВД РФ сообщили, что в результате ДТП пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.

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