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«Когда ты красивая и сообразительная»: сибирячка заигрывала с гаишником и попала на видео

В Новосибирске на видео попало, как сибирячка соблазняла гаишника на дороге

В Новосибирске женщина соблазняла гаишника на проезжей части. Соответствующее видео появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда ты красивая и сообразительная», — подписал опубликованное видео автор.

На кадрах видно, как женщина улыбается и разговаривает с сотрудником ДПС, после чего собеседники обмениваются номерами телефонов. На записи также заметно, как гаишник быстро мотает жезлом.

До этого сообщалось, что в Обнинске мужчина трогал женщину в общественном транспорте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает женщину в автобусе, при этом он кладет ее руку на свои штаны и просит делать так же.

Кроме того, в Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки. На кадрах видно, что женщина без верхней одежды идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги.

Ранее стало известно, какое наказание ждет публично оголяющихся россиянок на дорогах.

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