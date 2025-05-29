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Автомобили
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Обнинец рукой залез под юбку женщине в автобусе, и это попало на видео

В Обнинске на видео попало, как мужчина трогал девушку под юбкой

В Обнинске мужчина трогал женщину в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«А что тут вообще происходит? Автобус 9а», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает женщину в общественном транспорте, при этом он кладет ее руку на свои штаны и просит делать так же.

До этого сообщалось, что в Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

Кроме того, на Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в России на E1 SUP FEST. На кадрах видно, что блондинка с большими губами и глубоким декольте рассказывает о прошедшем мероприятии и своих предложениях.

Ранее голые ейчанки пели гимн России в люке автомобиля.

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