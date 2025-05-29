На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое наказание ждет публично оголяющихся россиянок на дорогах

Юрист Ольшанский: если по вине голой женщины произойдет ДТП, ее ждет арест
close
Телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В последнее время в России распространились случаи с публичным обнажением женщин на проезжей части, если по вине такой гражданки случится автомобильная авария, то ее привлекут по статье за мелкое хулиганство. Об этом «Газете.Ru» рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

«Если женщины выбегают на дорогу полностью голыми — это мелкое хулиганство (статья 20.1. КоАП РФ), их действия характеризуются исключительным цинизмом и неуважением к обществу. Это все равно, что встать перед домом и использовать эту ситуацию в качестве туалета. Поэтому не имеет значения, она на тротуаре голая пляшет или на проезжей части», — сообщил юрист.

По его словам, за мелкое хулиганство, согласно КоАП, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и административного ареста на срок до пятнадцати суток. При этом, если женщина в голом виде танцует на дороге, ее будут наказывать, как пешехода.

Юрист отметил, что в случае, если такие действия мешают проезду транспорта, то это считается нарушением правил дорожного движения. Ольшанский сообщил, что, если по вине голой женщины происходит ДТП, нужно вызывать сотрудников ГИБДД, которые проведут проверку и признают ее виновной. При этом, если женщина просто пыталась спровоцировать аварию, которая не случилась, это будет считаться грубым нарушением ПДД.

Ранее амурчанка без штанов танцевала на проезжей части, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами