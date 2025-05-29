Стало известно, какое наказание ждет публично оголяющихся россиянок на дорогах

В последнее время в России распространились случаи с публичным обнажением женщин на проезжей части, если по вине такой гражданки случится автомобильная авария, то ее привлекут по статье за мелкое хулиганство. Об этом «Газете.Ru» рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

«Если женщины выбегают на дорогу полностью голыми — это мелкое хулиганство (статья 20.1. КоАП РФ), их действия характеризуются исключительным цинизмом и неуважением к обществу. Это все равно, что встать перед домом и использовать эту ситуацию в качестве туалета. Поэтому не имеет значения, она на тротуаре голая пляшет или на проезжей части», — сообщил юрист.

По его словам, за мелкое хулиганство, согласно КоАП, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и административного ареста на срок до пятнадцати суток. При этом, если женщина в голом виде танцует на дороге, ее будут наказывать, как пешехода.

Юрист отметил, что в случае, если такие действия мешают проезду транспорта, то это считается нарушением правил дорожного движения. Ольшанский сообщил, что, если по вине голой женщины происходит ДТП, нужно вызывать сотрудников ГИБДД, которые проведут проверку и признают ее виновной. При этом, если женщина просто пыталась спровоцировать аварию, которая не случилась, это будет считаться грубым нарушением ПДД.

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