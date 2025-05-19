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Голые ейчанки пели гимн России в люке автомобиля и попали на видео

В Ейске голые девушки пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля

В Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Ейск».

«Голые девочки катаются по микрорайону и поют гимн России. Высунулись в люк машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Telegram-канал «23 МВД» утверждает, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей.

До этого сообщалось, что на имущество главы СК Марий Эл Александра Рычкова наложили ограничительные меры. Сейчас глава СК региона и его супруга больше не могут распоряжаться коттеджем, квартирой и участком, а также тремя автомобилями BMW M5, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Subaru Impreza, Renault Duster, тремя снегоходами, квадроциклом, Harley-Davidson и дизельным погрузчиком.

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