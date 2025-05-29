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Автомобили
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Гражданскую версию «ГАЗ Тигр» временно перестали производить

Выпуск гражданской версии «ГАЗ Тигр» временно приостановили
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России приостановили выпуск гражданской версии внедорожника «ГАЗ-2330 Тигр». Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По его словам, изначальное специальное исполнение «ГАЗ Тигра» более востребовано, чем гражданское. Согласно данным «Автостата», за 2025 год на учет в ГИБДД был поставлен лишь один такой внедорожник. С января по апрель 2024-го было продано 15 гражданских «Тигров».

Издание напоминает, что производство «ГАЗ-2330» стартовало в 2005 году, всего было создано свыше 40 модификаций. Бронеавтомобили на базе модели участвуют в параде на Красной площади.

До этого экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев опроверг официальные поставки автомобилей Mazda в Россию.

«Поставщиком автомобилей является российский дистрибьютор Mazda. Инициатива российского менеджмента. Ну и молодцы! Поставки осуществляются из Китая. Автомобили не локализованы. Интерфейсы на китайском и английском. Про ОТТС, естественно, не вспоминаем», — говорит эксперт.

Мосеев добавил, что первая пробная поставка была летом прошлого года, а с марта 2025 года удалось нарастить их темп.

Ранее сообщалось, что Porsche останется в России, несмотря на арест имущества.

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