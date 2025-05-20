Porsche останется в России, несмотря на арест имущества

Porsche сообщила, что продолжит работать в России, несмотря на аресты активов

Арест активов Porsche в России в рамках иска на 16,9 млрд рублей от »Группы ГАЗ» не повлияет на деятельность немецкой автокомпании в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьютора Porsche в России «Порше Руссланд».

В компании уточнили, что в январе этого года управлением ФССП был наложен запрет на отчуждение долей ООО «Порше Руссланд», ООО «Порше Центр Москва» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в рамках исполнения решения арбитражного суда по делу ООО «Автомобильный завод НАЗ» (входит в «Группу ГАЗ») к Volkswagen AG.

«По состоянию на 19.05.2025 решения управления Федеральной службы судебных приставов находятся в процессе обжалования. Никакого влияния на операционную деятельность группы компаний Porsche в России данная ситуация не оказывает», — сообщила официальный представитель Porsche в России Оксана Хартонюк.

В Porsche подчеркнули, что запрет наложен в качестве меры обеспечения и не означает перехода права собственности на доли или имущество Porsche к другим лицам. Также арест автосалона «Порше Центр Москва» на Ленинградском проспекте никак не повлияет на деятельность компании.

«Срок гарантии на автомобили, ввезенные «Порше Руссланд», уже истек. Операционная деятельность же включает поддержку дилерской сети», — заметили в пресс-службе компании.

Судебное разбирательство между «Группой ГАЗ» и немецким Volkswagen, которому принадлежит Porsche AG, началось в 2023 году. Летом 2024-го арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск российского автопроизводителя к немецкому концерну. Он постановил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд рублей убытков, связанных с прекращением сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Первоначально ГАЗ просил взыскать с немецкого партнера 28,4 млрд рублей.

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