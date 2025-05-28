Стало известно о судьбе автомобильного бренда Xcite

Проект Xcite продолжает работать, планов по его закрытию нет, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу «Автозавода Санкт-Петербург».

«Xcite – это проект АО «Автозавод Санкт-Петербург», планов по его закрытию нет», — заявили в пресс-службе.

Что касается расширения модельного ряда, то компания анализирует текущий спрос и потребности рынка. Конкретных решений в этой связи на данный момент нет, но «производственные мощности позволяют наладить крупноузловую и мелкоузловую сборку новых моделей», уточнили на заводе.

До этого на бывшем российском заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») завершился выпуск двух моделей кроссоверов Xcite.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», «Автозавод Санкт-Петербург» завершил сборку Xcite Cross 7 и 8, больше машинокомплектов от Chery не ожидается.

По данным источников «Русского автомобиля», запас нераспроданных машин этих моделей оценивается в 7–10 тыс. экземпляров. Ими заставлены все заводские стоянки, которые вмещают до 10 тыс. машин.

Производство автомобилей Xcite началось на предприятии в январе 2024 года, в продажу первые экземпляры Xcite X-Cross 7 поступили в мае того же года.

О ситуации с затоваренностью складов машинами Xcite подробно писала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что две трети проданных в России машин оказались прошлогодними.