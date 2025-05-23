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Две трети проданных в России машин оказались прошлогодними

«Автостат»: две трети машин, проданных в РФ в апреле, собраны не в 2025 году
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Кирилл Брага/РИА Новости

Только 34% проданных в апреле в России новых машин выпущены в 2025 году. Основной объем продаж пришелся на автомобили, изготовленные в 2024 году и ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Наибольшую долю в объеме реализации по-прежнему имеют легковые автомобили 2024 года выпуска. В апреле на них пришлось 61,7% всех продаж, что в количественном выражении составляет 63 тыс. единиц», — отмечается в сообщении агентства.

В структуре продаж за апрель наибольшая доля машин 2025 года у марок Voyah, Haval, «Москвич», Lada, Solaris, Chery и УАЗ. Бренды Xcite и Knewstar торговали в апреле только прошлогодними машинами. Более 99% машин 2024 года выпуска реализовали в прошлом месяце и дилеры Omoda.

На автомобили 2023 года выпуска пришлось 4% месячных продаж, машины позапрошлого года продавали, в частности, Ora, Jetta, Livan и FAW.

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть новинок мирового автопрома, которые прежде продавались в России.

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