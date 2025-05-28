Популярная блогерша сняла ДТП на видео

Юмористка Наталья Краснова сняла последствия аварии в Челябинске на видео. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Челябинск настолько суровый, что поворачивают не только через двойную сплошную, но и через ограждения», — написала юмористка.

Блогерша запечатлела последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль заехал на отбойник.

До этого сообщалось, что певица Клава Кока устроила фотосессию на фоне иномарки. На опубликованных в сети кадрах видно, что Клава Кока стоит в мокрой майке, короткой юбке и в черных колготках в сетку на фоне синего автомобиля Chevrolet.

Кроме того, актриса Волкова рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем.

«Я считаю, чтобы было не скучно и не грустно за рулем, надо всегда с собой брать друзей. А если друзья не могут с тобой поехать, бери с собой вымышленного друга. У меня Беня. Да, он ездит со мной как пассажир, я с ним разговариваю, общаюсь, ну мало ли что», — сообщила актриса.

Ранее звезда Comedy Women показала голые ноги на фоне ретроавтомобиля.