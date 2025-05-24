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Звезда Comedy Women показала голые ноги на фоне ретроавтомобиля

Надежда Сысоева показала голые ноги на фоне Jaguar E-Type
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inadenka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда Comedy Women Надежда Сысоева сфотографировалась на фоне Jaguar E-Type. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованной в сети фотографии видно, что комикесса стоит в белой майке и короткой джинсовой юбке на фоне ретроавтомобиля Jaguar E-Type.

До этого сообщалось, что в Удмуртии выставили на продажу автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом 71 тыс.

«В Ижевске выставлен на продажу полностью восстановленный ГАЗ-13 Чайка 1974 года выпуска – роскошный советский седан, созданный когда-то исключительно для партийной элиты. Цена – 12 350 000 рублей. Но за эти деньги предлагают не просто машину, а настоящий символ эпохи», — отмечается в публикации.

Владелец уверяет, что автомобиль прошел профессиональную реставрацию и пребывает в аутентичном состоянии — с исправными кондиционером, трехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем V8 рабочим объемом 5,5 л.

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть ушедших с российского рынка иномарок, которые обновились за рубежом.

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