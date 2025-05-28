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В Приморье рой пчел атаковал второй за сутки автомобиль

В Приморском крае пчелы атаковали внедорожник
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VL.RU

В городе Артеме Приморского края рой пчел атаковал автомобиль. Видео опубликовал «Владивосток/Новости/Сейчас».

Как отмечает Telegram-канал, это уже второй такое инцидент в регионе за сутки. На этот раз насекомые атаковали внедорожник на территории промышленного парка «Янковский».

Накануне во Владивостоке в районе улицы Очаковской тысячи пчел облюбовали заднюю часть автомобиля Toyota. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что насекомые частично покрыли багажник машины сплошным ковром, а также в большом количестве кружат вокруг.

А на прошлой неделе стало известно, что в Англии жители улицы не могут покинуть свои дома из-за огромного роя пчел. В городе Вустер численность насекомых достигает 1 млн, и они атакуют дома, сады и даже дымоходы, превращая жизнь на одной из улиц в кошмар. Соседи рассказали, что в округе есть пасека с 21 ульем, но владелец переехал несколько лет назад, оставив их без должного ухода. С тех пор популяция пчел резко возросла, а их поведение стало опасным.

Ранее на Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке.

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