Жители улицы не могут покинуть свои квартиры из-за огромного роя пчел

Daily Mail: в Англии жители не могут покинуть свои дома из-за огромного роя пчел

В Англии жители улицы не могут покинуть свои дома из-за огромного роя пчел, пишет Daily Mail.

В британском городе Вустере люди не могут выйти из дома из-за постоянного нашествия пчел, захвативших целую улицу. По словам жителей, численность насекомых достигает миллиона, и они атакуют дома, сады и даже дымоходы, превращая жизнь на одной из улиц в кошмар.

Соседи рассказали, что в округе есть пасека с 21 ульем, но владелец переехал несколько лет назад, оставив их без должного ухода. С тех пор популяция пчел резко возросла, а их поведение стало не просто назойливым — опасным.

Люди жалуются, что выйти во двор или проветрить дом стало практически невозможно. Пчелы оккупируют пространство вокруг домов, агрессивно реагируя на любое движение. Некоторые сообщают, что получали множественные укусы, требующие медицинской помощи.

Одна из жительниц, попросившая не называть ее имя, сравнила происходящее с фильмом ужасов. Представители местной власти сообщили, что в курсе проблемы.

Президент Ассоциации пчеловодов Вустершира Мартин Кракнелл отметил, что естественное роение пчел — обычное явление, но именно пасечник несет за них ответственность.

«Если колония становится слишком большой, необходимо разделить семьи. Игнорировать это — значит создавать риск для окружающих», — заявил он.

Ранее женщина едва не задохнулась после укуса пчелы.