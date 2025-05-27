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Во Владивостоке тысячи насекомых атаковали иномарку, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как тысячи пчел атаковали Toyota

Во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе Очаковской тысячи пчел облюбовали чей-то автомобиль. Насекомые, словно ковер, накрыли заднюю часть Тойоты», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. Кроме того, на записи видно, что пчелы летают вокруг машины.

До этого сообщалось, что в Дагестане сотни баранов заблокировали дорогу колонне суперкаров, которые ехали из Екатеринбурга.

«Такие тачки в горах Кавказа — не самое ожидаемое зрелище, но клуб автоэнтузиастов с Урала решил устроить этот пробег, рискнув машинами. Ребята уже проехали по Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестану», – говорится в публикации.

Отмечается, что суперкары попали в «лютую» пробку из-за проходящих мимо баранов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге три лося бегали по проезжей части перед автомобилями.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.

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