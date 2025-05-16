На Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах

В Каннах на кинофестивале актрису Эмму Стоун атаковала пчела

На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six.

36-летняя Стоун вышла к фотографам перед премьерой нового фильма Ари Астера «Эддингтон», где сыграла с Хоакином Фениксом, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом.

Когда звезды позировали на красной дорожке, Стоун атаковала пчела. Батлер и Паскаль отгоняли насекомое, пока актриса, хохоча, уворачивалась.

Накануне впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство запретило актеру выходить на красную дорожку премьеры из-за обвинений в сексуальном насилии. В Каннах «отменили» 33-летнего французского актера Тео Наварро-Мусси, которого сразу три бывшие партнерши обвинили в сексуальном, психическом и физическом насилии.

Ранее владелицу салонов маникюра в России Лену Ленину раскритиковали за высокие прически в Каннах.