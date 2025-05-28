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В Британии провели испытания летающего такси

Telegraph: в Британии испытали летающее такси VX4 в открытом небе
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T. Schneider/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании компания Vertical Aerospace провела испытания летающего такси VX4 в открытом небе. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси», — говорится в публикации.

Прототип электрического самолета VX4 способен взлетать и приземляться вертикально. Экспериментальный полет провели над регионом Котсуолдс на юго-западе Англии, для разгона использовалась полоса местного аэропорта.

В феврале министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что поддерживает появление аэротакси над улицами российских городов в перспективе. Со стороны российского ведомства, как отметил министр, можно ожидать работы над тем, чтобы россияне могли свободно и комфортно использовать аэротакси и другую воздушную технику.

Главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» Дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Максим Калягин подчеркнул, что первые маршруты аэротакси будут соединять аэропорты.

«Запуск аэротакси должен осуществляться в первую очередь по так называемым полезным маршрутам — например, из одного аэропорта в другой. Для таких маршрутов, если применять мультимодальную модель перевозки, стоимость перелета может быть значительно снижена», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке запустят воздушное такси.

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