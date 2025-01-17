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В Нью-Йорке запустят воздушное такси дешевле $100 за рейс

Bloomberg: в Нью-Йорке запустят воздушное такси за $95 за рейс
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Jafni Johari/Shutterstock/FOTODOM

Компания Blade Urban Air Mobility, которая обеспечивает полеты на вертолетах между Манхэттеном и двумя близлежащими аэропортами, запустит рейсы для состоятельных жителей пригорода Нью-Йорка до центра города. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что полет в одном из направлений будет стоить $95.

Агентство подчеркивает, что новая услуга даст возможность состоятельным жителям северного Нью-Джерси и округа Нассо добраться до западного Манхэттена примерно за пять минут, избегая пробок и общественного транспорта.

До этого сообщалось, что Нью-Йорк стал первым американским городом, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик.

Программу запустили 5 января. Такая «плата за пробки» предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена по будням может составить до $9. В нерабочее время плата за проезд для большинства транспортных средств составит $2,25.

Ранее такси въехало в толпу людей в Нью-Йорке.

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