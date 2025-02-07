Минтранс поддержал идею развития аэротакси в России

Министерство транспорта России поддерживает появление аэротакси над улицами российских городов в перспективе. Об этом ТАСС заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

«Мы видим, что тестируется такая техника в мире, в частности в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому я думаю, что это завтра очень быстро наступит», — считает Старовойт.

Со стороны российского ведомства, как отметил министр, можно ожидать работы над тем, чтобы россияне могли свободно и комфортно использовать аэротакси и другую воздушную технику.

В ноябре 2024 года Китае автокомпания GAC создала летающий автомобиль — кабина одноместного аэротакси GOVE поднялась в воздух и отправилась в самостоятельный полет.

GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru» когда в России появится аэротакси.