Назван первый маршрут аэротакси в России

МАИ: первое аэротакси в России будет летать из одного аэропорта в другой

Первые маршруты аэротакси будут соединять аэропорты, рассказал «Газете.Ru» главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» Дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Максим Калягин.

«Запуск аэротакси должен осуществляться в первую очередь по так называемым полезным маршрутам – например, из одного аэропорта в другой. Для таких маршрутов, если применять мультимодальную модель перевозки, стоимость перелета может быть значительно снижена», – указал Калягин.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт, отвечая на вопрос агентства ТАСС о возможности появления в ближайшем будущем отечественного аэротакси, отметил, что прототипы таких транспортных средств уже существуют.

«Сегодня в мире существует более 200 проектов аэротакси. Часть из них на стадии испытательных полетов, часть – прототипы. Но говорить о полноценном введении в эксплуатацию подобных летательных аппаратов пока преждевременно. Сперва необходимо убедиться в безопасности нового транспорта и, конечно, подготовить нормативно-правовую базу для его внедрения. Наряду с этим нельзя исключать и экономический момент – поначалу даже самые быстрые перевозки будут стоить очень дорого, что, конечно, не способствует быстрому набору популярности», – заметил Калягин.

Что же касается непосредственно сроков презентации отечественных аэротакси, то это может произойти в обозримом будущем – ближайшие 5-10 лет, считает Калягин.

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