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В Москве на автомобиле, под днищем которого нашли коробку, ранее написали оскорбления

Baza:в Москве автомобиль, под днищем которого нашли коробку, ранее изрисовали
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Telegram-канал Baza

В Москве на автомобиле, под днищем которого нашли коробку, ранее написали оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Тот самый автомобиль, под днищем которого был обнаружен подозрительный предмет. По словам очевидцев, несколько дней назад он был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время территория вокруг машины оцеплена.

До этого сообщалось, что 27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

По предварительной информации, владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Кроме того, в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев. Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них.

Ранее автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде в Салавате.

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