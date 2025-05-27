Стало известно, кому прикрепили подозрительную коробку под Toyota

SHOT: в Москве коробку под Toyota прикрепили офицеру ВДВ

В Москве подозрительную коробку прикрепили к автомобилю Toyota, который принадлежит офицеру ВДВ. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Офицер ВДВ, предварительно, — хозяин машины, ко дну которой неизвестные прикрепили подозрительную коробку. Военному 54 года», — говорится в публикации.

До этого в Москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу коробкой.

«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Госдума поддержала новое наказание для водителей.