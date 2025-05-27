На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому прикрепили подозрительную коробку под Toyota

SHOT: в Москве коробку под Toyota прикрепили офицеру ВДВ
close
Telegram-канал Baza

В Москве подозрительную коробку прикрепили к автомобилю Toyota, который принадлежит офицеру ВДВ. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Офицер ВДВ, предварительно, — хозяин машины, ко дну которой неизвестные прикрепили подозрительную коробку. Военному 54 года», — говорится в публикации.

До этого в Москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу коробкой.

«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Госдума поддержала новое наказание для водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами