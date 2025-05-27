Стало известно, кому прикрепили подозрительную коробку под Toyota

В Москве подозрительную коробку прикрепили к автомобилю Toyota, который принадлежит офицеру ВДВ. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.
«Офицер ВДВ, предварительно, — хозяин машины, ко дну которой неизвестные прикрепили подозрительную коробку. Военному 54 года», — говорится в публикации.
До этого в Москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу коробкой.
«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
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