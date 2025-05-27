На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве под днищем Toyota Land Cruiser Prado обнаружили предмет

Baza: в Москве обнаружили белый джип с привязанной к днищу коробкой
close
Telegram-канал Baza

В Москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу коробкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками. Территорию оцепили.

До этого стало известно, что в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев.

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них. Администратор торговой точки вызвал экипаж вневедомственной охраны. Когда дебошир увидел сотрудников Росгвардии, он закрылся внутри своего автомобиля и игнорировал требования правоохранителей, а затем попытался наехать на одного из них. Правонарушителя удалось задержать, применив табельное оружие.

Ранее автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде в Салавате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами