В Москве под днищем Toyota Land Cruiser Prado обнаружили предмет

Baza: в Москве обнаружили белый джип с привязанной к днищу коробкой

В Москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado с привязанной к днищу коробкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками. Территорию оцепили.

До этого стало известно, что в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев.

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них. Администратор торговой точки вызвал экипаж вневедомственной охраны. Когда дебошир увидел сотрудников Росгвардии, он закрылся внутри своего автомобиля и игнорировал требования правоохранителей, а затем попытался наехать на одного из них. Правонарушителя удалось задержать, применив табельное оружие.

Ранее автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде в Салавате.