В городе Салавате республики Башкортостан автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде в Салавате. Мальчик ехал по зебре, когда в него влетела машина. Mash Batash запросил комментарий у ведомства», — сообщает канал.

Судя по видео, удар пришелся в заднее колесо велосипеда. После того, как ребенок упал, он смог подняться.

До этого стало известно, что в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев.

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них. Администратор торговой точки вызвал экипаж вневедомственной охраны. Когда дебошир увидел сотрудников Росгвардии, он закрылся внутри своего автомобиля и игнорировал требования правоохранителей, а затем попытался наехать на одного из них. Правонарушителя удалось задержать, применив табельное оружие.

Ранее сообщалось, что в Калуге учительница в декрете подожгла машины Росгвардии.