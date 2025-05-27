Стало известно, кому принадлежит джип с привязанной к днищу коробкой

Автомобиль с привязанной коробкой принадлежит военному, сообщает Telegram-канал Baza.

«Джип, к днищу которого привязан неизвестный предмет, предварительно принадлежит высокопоставленному военнослужащему. Сейчас на месте работают оперативные службы. На место вызваны саперы», — сообщает канал.

О том, что в Москве под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser найден подозрительный предмет, стало известно сегодня днем. Машина находится у заправки на Ленинском проспекте недалеко от станции метро «Тропарево».

До этого стало известно, что в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев.

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них. Администратор торговой точки вызвал экипаж вневедомственной охраны. Когда дебошир увидел сотрудников Росгвардии, он закрылся внутри своего автомобиля и игнорировал требования правоохранителей, а затем попытался наехать на одного из них. Правонарушителя удалось задержать, применив табельное оружие.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о подрыве экс-офицера СБУ в Land Cruiser в Москве завершили.