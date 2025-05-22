Расследование подрыва экс-офицера СБУ в Москве завершили

Следствие по делу о подрыве экс-офицера СБУ в Land Cruiser в Москве завершили

Московские следователи закончили расследование по делу о подрыве автомобиля экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом пишет ТАСС.

«Троим фигурантам дела по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ в зависимости от роли и участия каждого следствие инкриминирует им совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия»), ст. 222.1 УК РФ, а также сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой, а также ст. 223.1 УК РФ («Оборот взрывчатых веществ»)», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Арестованным были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

12 апреля прошлого года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

В апреле 2025 года стало известно, что курьер, обвиняемый в покушении на Прозорова, не признал вину.

Ранее сообщалось, что в России хотят удаленно заблокировать «серые» автомобили Lixiang.