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В Китае первых пострадавших в результате взрыва посадили в авто и сняли на видео

В Китае на видео сняли первых пострадавших после взрыва на заводе
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В Китае пострадавших после взрыва на заводе посадили в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Первые пострадавшие, которым удалось спастись из объятого пламенем цеха на китайском заводе пестицидов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели людей на видео. На кадрах видно, что мужчины сидят в автомобиле. На записи также заметно, что у пострадавших на лицах кровь.

До этого сообщалось, что на химическом заводе, который находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, прогремел взрыв. Инцидент произошел около 11:57 (06:57 мск) 27 мая в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.

«В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и ликвидации последствий», — говорится в публикации.

Кроме того, в Тверской области пассажирский автобус взорвался на проезжей части и попал на видео. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как транспорт горит на обочине дороги.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.

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